Российские артиллеристы уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ в ходе наступления на Харьковском направлении. Telegram-канал «Военкоры Русской весны» рассказал подробности и опубликовал в Сети видео данного эпизода.

Сообщается, что полевой склад обнаружила группа «Волхова». Сразу после этого бойцы накрыли мощным артиллерийским огнем выявленный объект. В результате точного попадания и детонации боеприпасов цель полностью уничтожена.

Ранее наступление ВС РФ в Харьковской области прокомментировал военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он пояснил, что продвижение российских войск идет по сходящимся линиям, из-за чего крупные силы противника могут оказаться в большом котле.

Напомним, на Западе поддерживающие Киев политики и СМИ разъярились из-за российского наступления на Харьков.