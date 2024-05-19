Действия России и ее успехи в специальной военной операции разъярили Запад. Об этом в социальной сети X (заблокирована в России) написал лидер британской партии «Наследие» Дэвид Куртен, передает РИА Новости.

Куртен отметил, что ВС РФ наступают по всему фронту и имеют полное превосходство в Харьковской области, где Киев даже не ожидал прорыва российских войск. Это приводит в ярость ведущие СМИ, а также политиков-глобалистов, поддерживающих режим президента Украины Владимира Зеленского.

Стоит отметить, что ярость эта совершенно бессильна, так как даже на Западе уже не верят в мифическую «победу Украины» в противостоянии.

Ранее стало известно, что в Харьковской области ВС РФ всего за 7 дней освободили 12 населенных пунктов и приблизились к полному установлению контроля над городом Волчанск, в котором сейчас проводится зачистка.