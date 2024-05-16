В Волчанске Харьковской области боевики ВСУ сдаются в плен целыми группами, рассказал портал «Русская весна». Также военкоры выложили видео, на котором «очередная порция бойцов ВСУ» сложила оружие.

Ранее под Волчанском ВС РФ разгромили одно из подразделений ВСУ. Боевики в панике обратились к командованию, чтобы экстренно эвакуировать большое количество раненых. Также они запросили возможность отступления. Однако им отказали в весьма жесткой форме.

ВС РФ уверенно продвигаются вперед в Волчанске. Украинские военные не выдерживают натиска и массово бегут из города. Кто не успел этого сделать, сдается в плен. Российские подразделения группировки «Север» проводят зачистку районов, над которыми установлен контроль и снова идут вперед.