Под Херсоном экипаж российского танка Т-90 метким выстрелом утопил лодку с украинскими диверсантами. Они намеревались высадиться на левый берег Днепра, но вместо этого пошли на дно вместе с плавсредством.

Командир экипажа «Мэджик» рассказал, что его боевая машина используется для ударов с закрытых позиций по боевикам на правом берегу. Но иногда приходится уничтожать и десант, который постоянно пытается форсировать Днепр.

Помимо лодки, танкисты уничтожили и огневую позицию противника на другом берегу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что танкисты продемонстрировали высочайшее мастерство стрельбы. Попасть в быстро движущуюся цель, коей является моторная лодка, иногда не может даже беспилотник. Поэтому выстрел из танка по такой мишени можно называть снайперским.