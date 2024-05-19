Даже те пользователи Сети, которые не общаются в социальных сетях и мессенджерах и не проявляют активность в интернете, оставляют за собой цифровой след. Он дает возможность заинтересованным сторонам узнать о таких юзерах практически все, поэтому очень важно предпринимать меры безопасности. О них рассказал портал Ferra.ru.

Авторы публикации отметили, что цифровой след может быть активным либо пассивным. В первом случае пользователи могут сами размещать в интернете информацию о себе, фотографии, видео и другой контент.

Пассивный след разнообразные сайты и сервисы получают без ведома посетителей. Они сохраняют файлы Cookies (или просто куки), а также другие данные.

Предотвратить этот процесс довольно сложно, однако можно взять его под свой контроль. Так, сбору информации помешает использование приватных браузеров, полное удаление всех персональных и платежных данных с тех ресурсов, которые уже не используются.

Кроме того, в процессе регистрации на сервисах нужно очень аккуратно обращаться со своей персональной информацией. Поможет защититься и отказ от использования Wi-Fi точек, организуемых в общественных местах и доступных для всех.