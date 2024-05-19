Над Португалией в ночь на 19 мая пронесся крупный метеор эффектного ярко-синего цвета. Фотографии жителей страны, успевших запечатлеть стремительно несущееся небесное тело, мгновенно стали хитом в социальных сетях и мессенджерах.

На кадрах видно, как небесный объект огромных размеров несется по небу и тут же исчезает вдали. Жители района Перу-Пиньейру оказались наиболее везучими – они успели зафиксировать пролет то ли метеора, то ли метеорита прямо над головами.

В марте 2024 года светящееся небесное тело пролетело над Дальним Востоком России. Жители Комсомольска-на-Амуре, а также Свободного и Хабаровска, которые активно снимали летящий объект, предположили, что это комета или метеорит.