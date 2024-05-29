Туристка из России, которая три месяца жила в Таиланде рассказала о преимуществах и недостатках этой страны.

Минусом она назвала высокий спрос на отдых в Таиланде, из-за чего цены на жилье существенно повышаются. Особенно дорогим становится проживание на Пхукете, куда едет больше всего отдыхающих. Следом за жильем начинает дорожать и еда.

Кроме того, недостатком высокого сезона путешественница назвала переполненные пляжи.

Лучшие пляжи россиянка отметила на Самуи. Бангкок ей понравился большим количеством достопримечательностей, а также увлекательным шопингом. Лучшие природные достопримечательности туристка посоветовала посетить в Хуахине, который также является одним из самых красивых городов страны.

По мнению путешественницы, в Таиланде довольно сложно жить постоянно. Но для пляжного отдыха и зимовки он подходит идеально.