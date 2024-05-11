Российские ВС всего за ночь продвинулись на три километра вглубь Харьковской области и прорвали первую линию обороны ВСУ. Теперь их целью является населенный пункт Липцы, считают военные корреспонденты, внимательно отслеживающие ситуацию.

«После взятия Глубокого и Лукьянцов передовые группы армии России вышли на северную окраину Липцов», — рассказал Telegram-канал «Сводки и аналитика СВО».

Липцы – важный населенный пункт для российских войск. После его освобождения артиллерия ВС РФ сможет доставать непосредственно до Харькова.

Напомним, ранее французский эксперт Набли заявил, что Киев не может разобраться в стратегической двусмысленности действий ВС РФ в Харьковской области и поэтому не в состоянии подобрать тактику для оборонительных действий. На Западе также нервничают из-за стремительного продвижения российских войск и не понимают, когда они собираются остановиться.