Киев заметно нервничает из-за «стратегической двусмысленности» действий ВС РФ в Харьковской области. Командование ВСУ не в состоянии предугадать, в чем заключаются истинные цели российских войск и из-за этого не может правильно определиться со своей тактикой, заявил французский военный эксперт Белиг Набли.

Он также отметил, что и Запад не понимает, до какого пункта намерена наступать Россия, что вводит его в ступор.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов Харьковской области. По словам военных корреспондентов, ВСУ вынуждены постоянно отступать, не выдерживая натиска российских военных.

11 мая в Белом доме заявили, что российская армия начала наступление на Харьков и уверенно продвигается вперед не только на этом направлении, но и на Донбассе.