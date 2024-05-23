Военнослужащие группировки ВС РФ «Север» использовали терминал спутниковой связи Starlink для обнаружения опорного пункта операторов беспилотников ВСУ. После этого цель была уничтожена FPV-дроном.

Телеграм-канал SHOT сообщил, что система Илона Маска Starlink появилась в распоряжении российских военных благодаря представителям Народного фронта. Также авторы публикации опубликовали видео, на кадрах которого запечатлен процесс уничтожения позиций противника.

На них видно, как FPV-дрон приближается к опорному пункту ВСУ, после чего раздается мощный взрыв сдетонировавшей боевой части. Отмечается, что на объекте было уничтожено дорогостоящее оборудование для управления вражескими БПЛА.

Ранее сообщалось об украинском пленном, которого спас российский военнослужащий. Он вынес раненого бойца через поле и по пути они вместе пели гимн России.