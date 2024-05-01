Чтобы снизить риск ответного удара, украинские дроноводы размещают позиции для запуска беспилотников на крышах многоэтажек Херсона, в которых все еще живут люди. Боевики ВСУ демонстрируют свою излюбленную тактику – прикрываться мирными жителями как «живым щитом», говорят херсонские подпольщики.

В тг-канале «Сопротивление», который создали пророссийские подпольщики, говорится о трусости боевиков ВСУ. Известно о трех многоэтажках в городе, с крыш которых боевики осуществляют запуск и управление БПЛА. Их мало волнует, что в многоэтажках живут люди. Напротив, позиция на крыше гражданского объекта снижает риск ответного удара.

Подпольщики сообщают, что боевики по-прежнему терроризируют население. В одном из городских районов боевики не пускают людей к привозной воде, пока сами не наполнят свои «тары». Мирному населению зачастую воды попросту не хватает, жалуются на беспредел боевиков подпольщики. Также появились слухи о прибытии большого отряда сотрудников ТЦК, которые будут «выгребать» из Херсона всех, кого можно мобилизовать.