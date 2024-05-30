Запад предпринимает все возможные меры, чтобы предотвратить создание Россией «санитарной зоны» в Харьковской области. Для этого он первым делом хочет подготовить Украину к отражению ударов с воздуха.

Об этом порталу Ura.ru рассказал подполковник запаса МВД РФ и военный эксперт Олег Иванников. Он напомнил, что Запад в начале-середине лета должен отправить на Украину истребители F-16, которые по замыслу должны способствовать достижению этой цели.

Кроме того, Швеция намеревается предоставить Киеву разведывательные самолеты, а Польша закупает у Соединенных Штатов ракеты AGM-158B-2. Эти высокоточные боезаряды после модернизации обладают дальностью поражения цели в 1000 километров.

При этом стоит напомнить, что Польша разрешила Киеву использовать поставляемое ею на Украину вооружение для ударов вглубь территории России.