Польша стала первой страной, которая официально разрешила применять поставляемое ею оружие на Украину для ударов по территории России.

Об этом на Radio Zet заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

Он подчеркнул, что на оружие польского производства, поставляемое Варшавой Киеву никаких ограничений нет, ВСУ могут использовать его для ударов по РФ.

Во вторник, 28 мая, глава МИД Польши Радослав Сикорский допустил возможность отправки на Украину своих войск. Президент РФ Владимир Путин, комментируя это высказывание, заявил, что если польские ВС появятся на украинских землях, они уже не выйдут оттуда.

Первым о возможном вводе натовских войск на Украину заявил французский лидер Эммануэль Макрон. Однако эта его идея не получила широкой поддержки в ЕС.