Сооснователь Telegram Павел Дуров рассказал, что ожидает стократного роста токена Notcoin, появившегося на всех крупных биржах 16 мая.

Изначально разработчики заявляли, что это только игра-кликер и не более того. Но свои задачи они решили – Notcoin собрал в мессенджере десятки миллионов пользователей. После этого игровые монеты были конвертированы в токены и выведены на биржи.

В первые часы можно было увидеть цену в $0,37 за 1 токен, однако затем она начала падать. Сейчас Notcoin торгуется за 0,007 доллара, периодически опускаясь и вновь возвращаясь на эту отметку.

Дуров отметил успех данной криптовалюты в привлечении новых пользователей. Также он назвал экосистему TON привлекательной для блокчейн-разработчиков.