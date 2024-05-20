Российские силы противовоздушной обороны десятками сбивают хваленые американские ракеты ATACMS, они уничтожают эти боезаряды так же эффективно, как и «Леопарды» с «Абрамсами», заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.

Он отметил, что на данный момент Запад не в состоянии передать Украине вооружение, способное переломить ситуацию на поле боя. По той простой причине, что у него нет такого оружия.

«Такая же участь настигнет и пресловутые F-16, как только они поступят киевскому режиму», — добавил постпред.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин назвал крайне опасными французские ракеты SCALP, которые способны лететь на малых высотах и изменять направление полета.