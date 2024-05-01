На границе Украины и Румынии накапливаются весьма крупные силы, в городе Килия-Веке были замечены самоходные зенитные установки «Гепард» немецкого производства. Об этом сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, через мосты в Затоке и Маяках Одесской области один за другим идут военные эшелоны, загруженные вооружением и техникой под завязку.

В аэропорту Измаил, ангары которого в данный момент по понятным причинам не используются, украинские боевики размещают пикапы с установленными на турель крупнокалиберными пулеметами. Они используются для отражения атак беспилотников в акватории Дуная.

Ранее Лебедев сообщил подробности одного из ночных ударов по Одессе. Ракета попала в штаб оперативного командования «Юг», расположенный на площади Куликово поле в самом центре города.