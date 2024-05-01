В самом центре Одессы российскими ракетами ОТРК «Искандер» поражен штаб оперативного командования ВСУ «Юг», рассказал РИА Новости подпольщик Сергей Лебедев.

Он пояснил, что мощные взрывы прогремели у железнодорожного вокзала и на площади Куликово поле, где и находится штаб. Он, по словам местного подполья, полностью разгромлен, площадь оцеплена военными и представителями спецслужб Украины.

Также к штабу съехались автомобили «Скорой помощи», рассказал Лебедев.

Он отметил, что всего взрывов было три, два остальных прилетели по другим объектам. Кроме того, между ударами был явственно слышен выход ракеты украинской ПВО из района Школьного аэродрома.

Около полуночи удар также был нанесен по припортовой инфраструктуре города Черноморска, что в 19 километрах от Одессы.