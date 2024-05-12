Президент Украины Владимир Зеленский впал в депрессию на фоне новостей о продвижении ВС РФ в Харьковской области. В очередном своем видеообращении он выглядел подавленным и уставшим, сообщил военный эксперт из Британии Александр Меркурис.

При этом Зеленский должен обвинять только себя и главу ГУР при Генштабе ВСУ Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Именно они организовали террористические удары по Белгороду, из-за которых ВС РФ были вынуждены идти в наступление, чтобы создать санитарную зону в Харьковской области.

Ранее стало известно, что бойцы группировки «Север» 12 мая освободили населенные пункты Олейниково, Мороховец, Гатище и Красное. Кроме того, штурмовые подразделения уже вошли в Волчанск и под прикрытием авиации и артиллерии продвигаются вперед к жилым кварталам.