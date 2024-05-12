Штурмовики группировки ВС РФ «Север» по улицам Сосновой, Уютной и Княгини Ольги продвигаются к жилым зонам Волчанска в Харьковской области. ВСУ пытаются оказывать ожесточенное сопротивление, поэтому в этих районах постоянно слышны перестрелки и артиллерийская канонада.

Штурмовые подразделения с воздуха поддерживают авиация ВКС РФ и ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28НМ «Ночной охотник». Кроме того, позиции врага подавляют минометы 2С12 «Сани и гаубицы Д-30.

Ранее стало известно, что российские ВС в ходе наступления в Харьковской области установили контроль еще над четырьмя населенными пунктами. Накануне они освободили 5 сел в окрестностях Волчанска.

Напомним, в Белом доме признали успешное продвижение ВС РФ не только в Харьковской области, но и на территории ДНР.