Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации наступают практически на всех оперативных направлениях в зоне проведения специальной военной операции. При этом на некоторых участках противник уже «посыпался». Об этом сообщает заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в своем Телеграм-канале.

«Даст Бог в этом году СВО это мы завершим. Противник уже посыпался», – заявил Алаудинов в ходе вручения государственных наград отличившимся бойцам из состава спецподразделения «Ахмат».

По его словам, в настоящий момент в зоне проведения специальной военной операции инициатива находится на стороне Вооруженных сил Российской Федерации. Подразделения российской армии наступают на всех направлениях, поэтому в ближайшее время россияне увидят практические результаты кропотливой роботы военных.