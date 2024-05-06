Супруга футболиста московского «Динамо» Федора Смолова диджей и блогер Карина Истомова рассказала, как ее возлюбленный сделал ей предложение. Об этом девушка заявила в ходе интервью российской журналистке Ксении Собчак.

«В феврале он мне сказал, что сильно влюбился и хочет детей. Я ему говорю, что тогда надо жениться. Это как-то неправильно, если дети не в браке будут. Мы договорились: работаем над ребенком, а потом поженимся. Федя очень хотел ребенка и семью», – рассказала Истомина о своих отношениях с будущим супругом.

По словам диджея, она узнала о своей беременности 23 марта, а уже 5 апреля получила от нападающего «Динамо» приглашение на Госуслуги: «Федор Смолов предложил вам вступить в брак». Новость о беременности пара отпраздновала совместным походом в Парк Горького, где они объелись хот-догов, а потом Федор Смолов подарил будущей супруге кольцо и сделал предложение еще раз.

После свадьбу у пары родилась дочка. При этом Истомина призналась, что ее материнство проходит в очень комфортных условиях, поскольку ей помогают родители Федора, а также няня.