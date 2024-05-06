В ходе встречи с британским послом Найджелом Кейси МИД России высказал решительный протест по поводу заявлений министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о праве ВСУ наносить удары по российской территории западным вооружением.

Послу ясно дали понять, что в ответ на такие удары ВС РФ будут атаковать британскую технику и военные объекты, причем не только на Украине, но и за рубежом.

«Найджел Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами»,— говорится в официальном заявлении МИД РФ.

Напомним, свое заявление Кэмерон сделал в интервью журналистам Reuters 2 мая. Оно было опубликовано, но затем публикация исчезла с портала якобы для внесения корректив. На следующей день ее вновь опубликовали без каких-либо существенных изменений.