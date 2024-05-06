Популярный российский исполнитель Григорий Лепс опубликовал на своей страничке в социальной сети снимок 14-летнего сына Ивана. Это фото артист решил выложить в связи с днем рождения своего наследника.

«Ване 14 Лет!!! С Днем рождения, сын!» – написал Григорий Лепс.

На фотографии Иван был изображен сидящим за столом в сером худи. Мальчик подпер свой подбородок рукой и смотрел в сторону, не в объектив камеры. Многие поклонники артиста отметили, что сын очень похож на своего звездного отца.

У Григория Лепса в союзе с Анной Шаплыковой есть трое детей – дочери Ева и Николь, а также сын Иван. Вместе супруги пожили 20 лет, но затем расстались. О разводе Лепса с супругой стало известно в 2021 году. Друзья артиста рассказывали, что Григорий не являлся верным супругом. Его жена устала от многочисленных измен, поэтому подала на развод.

Несмотря на расставание, Григорий и Анна сумели сохранить нормальные отношения, но о воссоединении былого союза речи не идет. Также у артиста есть еще одна дочь от предыдущего брака – 40-летняя Инга.