Как диета влияет на женскую фертильность

Загадка фертильности интригующая человечество с незапамятных времен, и тем более сегодня: примерно каждая шестая пара сталкивается с трудностями при зачатии. Ответ на вопрос, почему некоторые женщины легко достигают этого, в то время как другие сталкиваются с огромными трудностями, сложен и зависит от множества факторов. Источник: The Conversation.

В великой загадке женской фертильности, пишет биолог и физиотерапевт Джемма Бивиа Роиг, профессор Университета кардинала Эрреры, диета играет фундаментальную роль. Каждый кусочек, который мы съедаем, подобен топливу, к примеру, заливаемому автомобиль, поскольку все мы знаем, что ошибка при выборе топлива может иметь серьезные последствия для работы двигателя. Точно так же питание, обеспечиваемое женщиной своему организму, может иметь прямое влияние на ее способность зачать и выносить здоровую беременность до конца срока.

Связь между пищей и фертильностью

В последние десятилетия многим была навязана западная диета, основанная на высоком потреблении обработанных пищевых продуктов, фаст-фуда, красного мяса, жирных молочных продуктов, сладостей и сладких напитков. Такая диета несбалансирована и предполагает избыток калорий, что нередко привести к избыточному весу и ожирению.

Было отмечено, например, что трансжиры (присутствуют, как правило, в обработанных продуктах, таких как выпечка, пирожные и фаст-фуд) способствуют резистентности к инсулину (затруднения с регулированием уровня глюкозы в крови) и увеличивают маркеры развития воспалений.

Кроме того, жировые клетки производят белки, такие как адипонектин и лептин, способные влиять на репродуктивные гормоны. В частности, адипонектин способен снижать секрецию ключевых гормонов фертильности, тогда как лептин потенциально снижает выработку эстрогена и прогестерона, необходимых для репродукции.

Кроме того, высокое потребление углеводов с высоким гликемическим индексом, таких как безалкогольные или сладкие напитки, связано с резистентностью к инсулину и гиперинсулинемией, что, опять же, влияет на способность к зачатию.

Имеющиеся данные подтверждают, отмечает автор, что средиземноморская диета является наиболее благоприятной моделью питания для повышения фертильности. Этот стиль питания характеризуется богатством фруктов, овощей, орехов, бобовых, цельного зерна и полезных жиров, таких как оливковое масло.

Исследователи пришли к выводу, что женщины, соблюдающие эту диету, имеют лучшее репродуктивное здоровье благодаря механизмам, связанным с контролем веса, уменьшением воспаления и окислительного стресса, а также способствующим улучшению психического здоровья. Кроме того, добавки фолиевой кислоты, необходимые во время беременности для предотвращения дефектов нервной трубки, также могут способствовать регулярной овуляции и улучшению качества яйцеклеток, что важно для фертильности.

Как правильно питаться

В годы пандемии Covid-19, отмечает профессор Роиг, все люди столкнулись с беспрецедентными проблемами. В этом контексте группу испанских исследователей «Образ жизни и здоровья» интересовало, как ограничение свободы могло повлиять на пищевые привычки женщин, имеющих репродуктивные проблемы.

Результаты исследования показали, что, несмотря на прогнозируемые изменения в рационе питания в результате вынужденной самоизоляции, женщины не изменили свой режим западного питания. Однако исследователи обратили внимание, что небольшой процент участниц все же соблюдал рекомендации в отношении средиземноморской диеты.

Это говорит о том, что пока еще существуют возможности для улучшения питания женщин в целях улучшения их репродуктивного здоровья.

Советы по питанию для женщин

Вот несколько рекомендаций в отношении питания в целях улучшения фертильности.

Средиземноморская диета. Помимо упомянутых выше продуктов, включайте в меню рыбу, богатую жирными кислотами омега-3, и бобовые, такие как чечевица, являющиеся отличными источниками растительного белка и клетчатки.

Фолиевая кислота. Рекомендуется поговорить со своим врачом о приеме этого витамина. Помимо листовых зеленых овощей и бобовых, вы также можете получать фолиевую кислоту из обогащенных продуктов, таких как цельнозерновые крупы и хлеб.

Антиоксиданты. Целесообразно добавлять в ежедневный рацион фрукты и овощи разного цвета, например, ягоды, цитрусовые, морковь, помидоры и шпинат, чтобы обеспечить организм получением антиоксидантов.

Избегайте обработанных пищевых продуктов и фастфуда. Лучше отдать предпочтение свежим и домашним продуктам. Рекомендуется планировать питание заранее, чтобы не прибегать к вредным для здоровья вариантам, когда у вас недостаточно времени.

Избегайте алкоголя. Хотя умеренное употребление может и быть приемлемым, лучше его ограничить, особенно если вы хотите забеременеть. Настои или вода с лимоном удовлетворят потребность в гидратации и позволят насладиться безалкогольным напитком.

В заключение автор отмечает, что женщинам, стремящимся забеременеть, пришло время внимательно обдумывать, что именно они кладут на тарелку, поскольку каждый кусочек пищи может повлиять на их способность создавать жизнь.