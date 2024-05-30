Ученые Университета Лейбница в Ганновере и Венского университета заявили, что приблизились к разгадке тайны чернобыльских кабанов. Она не давала покоя научным светилам на протяжении многих лет.

Все дело в том, что кабаны в чернобыльской зоне до сих пор остаются необычайно радиоактивными. Для сравнения ученые наблюдали также за оленями, причем у них этот параметр постоянно снижался.

В итоге выяснилось, что разгадка кроется в рационе животных. Кабаны любят лакомиться так называемыми оленьими трюфелями, которые находятся под землей на глубине 20-40 сантиметров. Как раз там и осел цезий-135, который обладает весьма длительным периодом полураспада.

Еще один элемент, цезий-137, гораздо быстрее выветрился с поверхности грунта, поэтому его влияние на окружающую среду оказалось менее серьезным.