Начальник Главного управления разведки при Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пригрозил уничтожить весь Черноморский флот России.

Он рассказал, что коллекционирует модели кораблей и ставит на полку новый экземпляр всякий раз, когда ВСУ уничтожают российское судно. Так он надеется заставить всю полку.

«Это будет означать, что Черноморский флот закончился», – цитирует Буданова Gazeta.ua.

Глава украинского ГУР периодически разбрасывается все новыми угрозами. По его словам, он намерен разрушить Крымский мост, захватить Крым, выполнить множество других задач. Но в основном ему остается лишь признавать успехи ВС РФ, как это было в феврале после перехода под контроль России Авдеевки.