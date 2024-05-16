Правительство Эстонии провело заседание, в ходе которого была отменена просьба городских властей Нарвы разрешить преподавание в школах и детских садах на русском языке. Об этом сообщает пресс-служба правительства Эстонии.

«Правительственная комиссия по переходу на эстоноязычное образование пришла к выводу, что изложенные в заявлении обстоятельства не дают основания для применения группового различия», – следует из официального сообщения.

Правительство рекомендует внешкольным консультационным группам запросить индивидуальную поддержку в соответствии с потребностями учеников, если кто-либо из детей нуждается в специальной поддержке. При этом в период с 2024 по 2025 года все детские сады и 1-4-й учебные классы средней школы должны перейти на обучение с использованием исключительно эстонского языка. Полный переход всех учебных заведений на эстонский язык в стране запланировано на 2030 год.