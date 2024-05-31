Экс-штурмовик ВСУ, угнавший танк Т-64 и перешедший на сторону ВС РФ, назвал действия киевских властей геноцидов. Он призвал своих бывших сослуживцев развернуть оружие против правящего режима на Украине.

«Сослуживцы, обращаюсь к вам, разворачивайте оружие и идите против той власти, которая нас и вас истребляет. Это геноцид», – заявил Лихачев в интервью агентству ТАСС.

Лихачев – уроженец Краснодона в Луганской области. Он договорился с друзьями из России о сдаче в плен и угнал украинский танк Т-64. Ранее стало известно, что спецслужбы Украины объявили на него охоту.

Сам боец говорит, то ожидал чего-то подобного. Но никакого страха он не испытывает. Думает лишь о том, как быстрее вернуться к родным в ЛНР.