Украинские спецслужбы начали настоящую охоту на бывшего бойца ВСУ Максима Лихачева. Напомним, он угнал танк Т-64 и сдался в плен ВС РФ, причем эта операция была подготовлена заранее.

Сам Лихачев ранее рассказал, как угнал боевую машину. ВС РФ провели отвлекающих маневр, чтобы вызвать панику у боевиков противника. Этим и воспользовался боец, заранее готовившийся к угону.

Сейчас он говорит, что охота на него – вполне ожидаемые действия украинских спецслужб. Он не тешил себя иллюзиями, что Киев спустит ему с рук угон боевой техники. Но Лихачев ничего не боится и ожидает встречи со своими родственниками из Луганска.

ТАСС сообщил также, что бывшего бойца ВСУ не станут включать в списки на обмен, он останется на российской территории.