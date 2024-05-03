Британский эксперт Александр Меркурис во время своего эфира на You Tube – канале рассказал, что Вооруженные силы РФ нанесли авиаудары по Одессе, так как там находится западное вооружение.

«Цель этих авиаударов по Одессе – поставленное западное вооружение», – заявил эксперт.

По словам Меркнуриса, украинское правительство использует Одессу как пункт переброски оружия и техники на все направления фронта. В ходе ракетной атаки российская армия не просто уничтожает украинские запасы вооружения, но и личный состав ВСУ.

Ранее координатор русского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении удара российскими силами по штабу украинской армии в районе одесской площади Куликово поле, расположенной в центре города.

Российские войска наносят удары по расположению техники, складам ГСМ, личного состава, скоплению иностранных наемников. Также ВС РФ уничтожают украинскую критическую инфраструктуру и оборонную промышленность.