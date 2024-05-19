Блогерша Ирина Мещанская (Мася Шпак) признала себя банкротом из-за долгов перед налоговой на сумму в 3,5 миллиона рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что все счета блогера заблокированы. Кроме того, ей запрещен выезд из России. Эти ограничения будут действовать до полного погашения задолженности по налогам.

Банкротом Шпак признали еще в апреле, тогда же был погашен долг в 10,4 миллиона рублей за счет ее имущества.

Сейчас Мещанская по-прежнему ведет страницу в социальной сети Instagram (запрещена в России). У нее три миллиона подписчиков. Кроме того, еще 209 тысяч человек подписаны на другой аккаунт блогерши с рецептами.

Ранее сообщалось о задолженности по налогам солиста группы Little Big Ильи Прусикина (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в России), который после начала специальной военной операции уехал в США.