Солист группы Little Big Илья Прусикин (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в России), который сбежал из РФ в начале СВО, не заплатил налоги в размере 180 тысяч рублей. Из-за этого все его счета были заблокированы.

Telegram-канал Mash рассказал, что ООО «Литтл Биг» и ООО «Давай Лайма», которыми владел музыкант в России, давно ликвидированы. Из бизнеса в РФ у него остался только статус индивидуального предпринимателя. А также долг перед Федеральной налоговой службой, составляющий 182 913 рублей.

Ранее в ФНС сообщали, что общая задолженность иноагентов по налогам превышает 12 миллионов рублей. Это было в январе 2024 года и тогда долг Прусикина составлял 124 тыс. рублей.

Ранее музыканты «Литтл Биг» жаловались на отсутствие доходов в Лос-Анджелесе, куда они отправились после начала специальной военной операции, а также на необходимость на всем экономить.