Звезда советского фильма «Служебный роман», 87-летняя актриса Светлана Немоляева экстренно госпитализирована в Москве. «Пятый канал» со ссылкой на свои источники сообщает, что врачи подозревают у артистки коронавирусную инфекцию.

«Скорую помощь» Немоляевой вызвали из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Актрису тут же доставили в больницу, чтобы она находилась под наблюдением врачей.

20 апреля Немоляева присутствовала на Московском международном кинофестивале, несмотря на сильный ветер. Тогда артистка заявляла, что здоровье все еще позволяет ей продолжать работу и не жаловалась на плохое самочувствие.

Помимо «Служебного романа», в активе Светланы Немоляевой еще множество популярных фильмов. Среди них – картины «Евгений Онегин», в которой она исполнила роль Ольги Лариной, а также «Гараж», «Небеса обетованные», «Ласточкино гнездо», «О бедном гусаре замолвите слово» и прочие.