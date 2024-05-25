Никита Кологривый – это «недалекий парень», заболевший «звездной болезнью», рассказала в интервью «Аргументам и Фактам» актриса Лариса Лужина. Так она прокомментировала скандальные высказывания артиста о звездах советского кино.

По словам Лужиной, Кологривый ничего не понимает в российской литературе и кино. Кроме того, он полный дурак, так как считает ненужным для себя перенимать огромный опыт режиссеров и актеров, получать от них ценные знания.

Кроме того, Лужина раскритиковала польскую актрису Барбару Брыльску, хорошо известную по «Иронии судьбы».

«Считаю, что зря ее снимал Эльдар Рязанов. У нас были десятки симпатичных и обаятельных актрис. Барбара не обаятельная — она как рыба какая-то на экране. Не знаю, почему Эльдар Рязанов взял именно Барбару Брыльску. Ее сделали знаменитой на весь мир, а она что-то выеживается. Не люблю этих людей, и все», — заявила актриса.

Ранее Лариса Лужина рассказала также о съемках с Владимиром Высоцким и Леонидом Куравлевым.