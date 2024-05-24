Актрисе Ларисе Лужиной недавно исполнилось 85 лет. Она дала большое интервью изданию «АиФ», в котором рассказала о своих коллегах и партнерах по фильмам.

Лужина стала звездой советского кино, засветившись в таких картинах, как «Вертикаль», «На семи ветрах», «Любовь Серафима Фролова». В первой из них она снималась с бардом и актером Владимиром Высоцким.

По словам Лужиной, именно песни Высоцкого и природные красоты Кабардино-Балкарии стали факторами успеха этого весьма «среднего» фильма Станислава Говорухина. Бард часто бывал дома у актрисы, так как был другом ее первого мужа. Именно там он и познакомился с Татьяной Иваненко, которая потом ради Высоцкого ушла от супруга.

По словам Лужиной, певец и актер терпеть не мог, когда женщина пыталась ограничить его свободу и поэтому отношения с Иваненко были довольно сложными.

В фильме «Любовь Серафима Фролова» Лужина снималась с Леонидом Куравлевым. Она вспомнила вырезанный из финальной версии эпизод, в котором ее героиня Анфиса встречается после возвращения с фронта с главным персонажем Серафимом. Она 4 года ждала этой встречи, однако он изменил возлюбленной.