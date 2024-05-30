Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина опубликовала в Сети откровенные фото, сразив наповал своих поклонников.

На снимках Ольга предстала перед подписчиками в корсетном мини-платье розового цвета от бренда Munique, чулках с кружевной резинкой и белых босоножках. Блеск на губах, распущенные волосы и коричневые тени на глазах усилили и без того сногсшибательный эффект, передает Lenta.ru.

Певица при этом снялась в весьма откровенных позах – на одном из фото она подняла ноги и продемонстрировала декольте, а на другом – уселась на диван, показав поклонникам бедра.

В мае Серябкина уже выкладывала откровенные видеозаписи, на одной из которых она танцевала перед камерой в прозрачном платье.

Ранее в эффектном мини-платье сфотографировалась фигуристка Алина Загитова, которая отдыхает в Дубае.