Фигуристка Алина Загитова, отправившаяся на свое 22-летие на отдых в Дубай, порадовала поклонников целой серией откровенных снимков. Она сфотографировалась в корсетном платье с юбкой-баллоном белого цвета, а также в разных купальниках.

Упомянутое платье спортсменка эффектно дополнила такими же белыми босоножками и солнцезащитными очками.

Также Загитова опубликовала несколько снимков на яхте, на одних и которых она разместилась на палубе в черном купальнике, а на других – в сером.

«Красотка!», «Тебе идут такие платья», «Обожаю тебя», «Очень красивая, Алина, а фигура выше всяких похвал!», – прокомментировали поклонники фотосессию Алины.

Однако не обошлось и без хейтеров, которые высказали недовольство снимками. Они написали, что фигуристка «светит пятой точкой», а также отметили, что она якобы «удлинила ножки» на фото».

Напомним, 18 мая Алине Загитовой исполнилось 22 года.