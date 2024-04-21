Ситуация под Часовым Яром и Купянском остается стабильно тяжелой для украинской армии. Об этом после доклада главкома ВСУ Александра Сырского сообщил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

Он заявил, что на территории ДНР наиболее горячими участками фронта остаются Часов Яр, а также Кураховское и Покровское направления. Также ВСУ отчаянно обороняются под Купянском.

Зеленский заявил также, что нехватка средств противовоздушной обороны не позволяет отражать ракеты ВС РФ, которые летят по тыловым регионам. Кроме того, он сообщил Сырскому о целях, которые якобы были поражены в новых регионах России. Какие цели имелись в виду, украинский лидер говорить не стал.

Ранее военнослужащие ВСУ назвали возможное освобождение российскими ВС Часова Яра “серьезным сдвигом в судьбе Донецка”.