Телеканал CNN рассказал о возможном освобождении Россией города Часов Яр, которая, по мнению журналистов, станет «серьезным сдвигом в судьбе Донецка».

Сейчас в Часовом Яре ситуация для ВСУ складывается очень мрачно. Боевики украинской армии пытаются оказывать сопротивление российским ВС, однако вынуждены постоянно отступать под градом планирующих авиабомб ФАБ и ОДАБ.

Командир батальона БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко рассказал журналистам CNN, что Часов Яр – это критический рубеж для украинской армии. Если она его не удержит, российские ВС смогут начать наступление на последние «крепости» Киева на Донбассе – на Славянск и Краматорск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, в котором сообщил о своем визите в Часов Яр.