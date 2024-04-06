Генеральный директор интернет-платформы YouTube Нил Мохан в интервью с журналистами информационного агентства Bloomberg заявил, что генератор текста в видео Sora, принадлежащий американской компании, занимающейся разработками в области ИИ OpenAI, может нарушать условия обслуживания YouTube, если обучается на видеороликах, взятых с платформы. Мохан не подтвердил, были ли использованы OpenAI видеоролики с YouTube во время разработки генератора текста, но подчеркнул, что в таком случае произошло бы явное нарушение условий использование платформы.

Как отметил гендиректор YouTube, по условиям обслуживания платформы запрещается скачивать «транскрипты или фрагменты видео», и это является явным нарушением.

«Это своего рода правила дорожного движения на нашей платформе», – заявил Нил Мохан.

Ранее технический директор OpenAI Мира Мурати во время интервью с американским изданием The Wall Street Journal рассказала, что не уверена используются ли для обучения генератора Sora видеоматериалы с платформы YouTube и ряда популярных площадок соцсетей.