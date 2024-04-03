Чешское издание Seznam zprávy опубликовало материал, в котором говорится о практически полном уничтожении украинской энергетики российскими силами. Автор статьи утверждает, что последняя волна дроновой и ракетной атаки со стороны ВС РФ была невероятно масштабной. В результате ударов практически все украинские ТЭЦ были поражены.

По словам чешского журналиста, у киевского режима отсутствует достаточное количество средств ПВО, способного отражать авиаудары российских сил. А последствия уничтоженных критических объектов на территории Украины, страна не сможет устранить в ближайшее время.

По итогу, как утверждает автор публикации, России удалось вывести из строя всю важнейшую энергосистему Украины всего за две последние недели. По итогу, это приведет к дефициту электроэнергии в цехах, где происходит ремонт военной техники. Также пострадала транспортная инфраструктура, обеспечивающая снабжение украинской армии.