ВС РФ атаковали припортовую зону Ильичевска (Черноморска) в Одесской области. При этом практически весь город содрогнулся от мощной ударной волны после взрыва. Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев предположил, что удар пришелся по находящемуся рябом с портом складу с боеприпасами.

Также после удара начался сильный пожар, что также подтверждает предположение о вторичной детонации при попадании по складу со снарядами.

8 апреля ударом ВС РФ также был поврежден железнодорожный мост в Черноморске. Эксперты отметили, что это как раз те шаги, которые должны были предприниматься давно, чтобы полностью перекрыть Киеву маршруты поставок западного оружия и боеприпасов.