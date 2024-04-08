ВС РФ стали наносить удары по объектам логистики ВСУ, чего от них ждали с первых дней специальной военной операции. Об этом сообщил портал «Царьград», который прокомментировал слитые в Сеть фото и видео из Черноморска (Ильичевска).

Власти Одесской области заявили о поражении логистического объекта, но не стали раскрывать, о чем именно идет речь. Однако в Telegram-канале «Типичная Одесса» появилось видео, на котором запечатлен подвергшийся удару железнодорожный мост в Черноморске. Он не обрушился полностью, однако в полотне имеется дыра, на устранение которой потребуется немало времени.

Все это время поставка военных грузов по железной дороге будет осложнена, отмечают авторы публикации.

Появление этих кадров указывает на начало бескомпромиссного уничтожения логистики ВСУ, к которой относятся железнодорожные и автомобильные мосты. Этот процесс нужно продолжать, чтобы полностью перекрыть Киеву возможность доставлять оружие и боеприпасы на фронт.