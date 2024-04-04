Командир батальона 1-й президентской бригады ВСУ майор Андрей Фиголь уничтожен российскими ВС в боях за Авдеевку. Об этом рассказал военный корреспондент Руслан Татаринов.

В своем телеграм-канале он написал, что уроженец Черкасс возглавлял подразделение боевых роботов. Ликвидировали его в населенном пункте Семеновка недалеко от Авдеевки. Причем произошло это еще около двух месяцев назад.

Все это время боевик числился пропавшим без вести, добавил тг-канал «Направленец по Украине».

Информация о гибели майора Фиголя подтверждена его братом.

Военкор Татаринов также сообщил о ликвидации командира штурмовиков ВСУ Алексея Бояркина. Сообщается, что лейтенант по неизвестным причинам получал приказы непосредственно от президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства поручил офицеру удерживать Часов Яр, однако через два дня он был уничтожен ВС РФ.