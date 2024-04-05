Инженеры компании Venus Aerospace провели успешные летные испытания перспективного ракетного беспилотника, оснащенного ротационным детонационным двигателем. Соответствующие кадры были опубликованы в YouTube-канале компании.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как пилот самолета поднимает в небо беспилотный летательный аппарат, оснащенный ротационным детонационным двигателем. После сброса с самолета на высоте в 3700 метров беспилотник включает собственный двигатели и продолжает полет самостоятельно.

Оснащенный новым двигателем беспилотный летательный аппарат, внешне напоминающий крылатую ракету, смог развить максимальную скорость в 0,9 Маха во время тестового полета. Ракетный беспилотник весит около 140 килограмм, а его длина составляет 2,4 метра. Беспилотник во время тестового полета смог преодолеть расстояние в 16,1 километра. Во время тестов инженеры испытывали двигатель на 80% от своих максимальных возможностей.