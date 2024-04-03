Российские ВС успешно испытали комплекс РЭБ «Тетраэдр», разработанный специально для борьбы с боевыми дронами, передает РИА Новости со ссылкой на представителя компании-разработчика Андрея Иванова.

Источник сообщил, что комплекс способен бороться с FPV-беспилотниками практически всех производителей. Он ставит помехи широкого диапазона на каналы управления. В том числе и на те, которые работают на смещенных частотах.

Стоимость комплекса составила 300 тысяч рублей. Он имеет простую конструкцию и действует весьма надежно. Это подтвердили испытания, проводимые против дронов нескольких производителей.

«Тетраэдр» может использоваться стационарно для защиты стратегических, военных и гражданских объектов, а также устанавливаться на общественный транспорт, военную и гражданскую технику, машины экстренных служб.