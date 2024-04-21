Инженеры, задействованные в проекте Aloha Unleashed, создали робота, способного чинить и собирать своих собратьев в полностью автономном режиме. Об этом в своем материале сообщает издание New Atlas.

На кадрах, опубликованных на YouTube-канале Ayzaan Wahid, разработчики показали, как две роботизированные руки, управляемые искусственным интеллектом, смогли успешно заменить клешни-манипуляторы другого робота в полностью автономно режиме. Также робот успешно справился с такими задачами, как завязывание шнурков на кроссовках, а также смог повесить футболку на плечики.

Робот Aloha 2 был разработан компанией энтузиастов, которая состоит из робототехников компании Google DeepMind и аспирантов Стэнфордского университета. Новый робот представляет собой две руки-манипулятора, установленные на столе, способные не только чинить, но и собирать из отдельных комплектующих других роботов.