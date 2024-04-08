ВС РФ нанесли мощный удар по машиностроительному заводу в Славянске, который переоборудовали под базу украинские националисты подразделения «Волки да Винчи».

«Российская газета» сообщает, что пока информации о ликвидированных и раненых боевиках нет, однако можно предположить, что их будет немало.

Ранее уже наносился удар по машиностроительному заводу. Тогда численность «Волков да Винчи» уменьшилась на 18 боевиков.

Ранее сообщалось о колонне автомобилей «Скорой помощи», движущейся в сторону Славянска из Часова Яра. Российские ВС атаковали там промышленную зону, которую украинские военные превратили в сплошной укрепрайон.