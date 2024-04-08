ВС РФ нанесли сокрушительный удар по промышленной зоне Часова Яра. Сейчас из города в сторону Славянска движется целая колонна автомобилей «Скорой помощи», рассказали очевидцы.

Машины сопровождают гражданские и военные авто. «Скорые» направляются не только в Славянск, но и в Барвенково. Там находится большое количество военных госпиталей, в которых имеется требуемое медицинское оборудование.

Эксперты отмечают, что после удара должно быть много погибших боевиков ВСУ. По их мнению, ситуация в Часовом Яре начинает напоминать бои за Артемовск, когда в течение пары дней было уничтожено большое количество боевиков ВСУ и высокопоставленных офицеров.

Напомним, ВС РФ наносят по Часову Яру из артиллерии, а также используют планирующие авиабомбы.