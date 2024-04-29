Смертельное ДТП, произошедшее в Вольском районе Саратовской области, попало в объектив видеорегистратора автомобиля, ехавшего позади столкнувшегося с грузовиком легкового автомобиля. Соответствующие кадры были опубликованы в группе «На дорогах Балаково» в социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах можно увидеть, как легковой автомобиль Kia Rio, следовавший за грузовиком на загородной трассе, плавно выезжает на полосу встречного движения, где происходит столкновение с фурой. Сообщается, что водитель грузовика пытался затормозить, чтобы избежать столкновения с легковушкой, однако в результате удара оба автомобиля вылетело в кювет.

«Я ехал за машиной с регистратором – это жесть, наверное, уснул, потому что пошел налево медленно, у меня жена до сих пор не может отойти», – написал в комментариях под опубликованным видеороликом один из очевидцев смертельного ДТП.

Напомним, что авария произошла 28-го апреля в светлое время суток в солнечную погоду. Известно, что в результате столкновения фуры DAF с автомобилем Kia Rio погибла супружеская пара, находившаяся в салоне легковушки.